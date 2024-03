Gas Sales, scatta il sogno scudetto: in gara 1 dei quarti di finale c’è Milano

Ciò che è stato in questi sei mesi va preso e infilato in un cassetto, perché da oggi non conta più niente. O meglio, va inteso solo come una sorta di preparazione in vista dell’appuntamento più atteso. Quello che per la Gas Sales Bluenergy, così come per tutte le altre pretendenti, rappresenta il vero campionato: la lotta scudetto.

Con tutti gli altri trofei ormai sfumati, per la squadra di Andrea Anastasi la corsa verso il titolo di campione d’Italia è l’ultimo degli obiettivi rimasti, ma se vogliamo il più importante. Una volata che scatterà dai blocchi di partenza stasera alle 20.30 al PalabancaSport, “ring” sul quale si combatterà il primo round dei quarti di finale playoff, da giocarsi al meglio delle cinque gare.

Avversario è quell’Allianz Milano che nelle recenti due stagioni i biancorossi hanno affrontato più volte, tra sorrisi e anche qualche lacrima. L’anno scorso Piacenza (subito dopo essersi fermata ad un passo dalla finale) ebbe la meglio sui meneghini nella serie per il terzo posto che metteva in palio un pass per la Champions League, mentre in questa stagione – tralasciando le due vittorie piacentine in regular season – proprio per mano di Milano è arrivato uno degli stop più dolorosi, la sconfitta al tie break nei quarti di finale di Coppa Italia che ha escluso Simon e compagni (detentori del titolo) dalla Final Four.

Insomma, una serie che promette spettacolo al cospetto di un avversario cresciuto esponenzialmente in questa stagione e che potrebbe recitare un ruolo anche più importante di quello di semplice “mina vagante”.

Lo sa bene coach Anastasi, che un anno fa – quando sedeva sulla panchina di Perugia – venne eliminato dalla corsa scudetto proprio dall’Allianz di Roberto Piazza. Per questo, chi meglio del tecnico biancorosso conosce la “ricetta” per avere la meglio sugli avversari.

“Pazienza. Questo dev’essere il nostro mantra. Saranno dei quarti di finale all’insegna dell’equilibrio: solo Trento e Perugia, squadre che in questi mesi hanno costruito un gap importante rispetto alle avversarie Modena e Verona, partono leggermente avvantaggiate. Per noi e Civitanova (i cucinieri che hanno pescato Monza, ndc) mi aspetto invece una battaglia fino all’ultimo pallone. Abbiamo già affrontato tre volte Milano in questa stagione, ed escludendo l’andata di campionato sono state sfide davvero molto equilibrate. Dovremo avere pazienza, evitando di innervosirci se le cose non dovessero mettersi bene. L’Allianz è una squadra completa, ricca di giocatori straordinari: da Ishikawa, che il prossimo anno giocherà a Perugia, all’eterno Kazijski, senza dimenticare uno dei palleggiatori più forti del campionato italiano come Porro e il talentuosissimo centrale Loser. Siamo stati bravi a staccare Milano in campionato, dovremo essere altrettanto bravi a staccarlo anche ai playoff”.

Il programma – domenica prossima alle 19 all’Allianz Cloud è in programma gara 2, mentre il terzo incrocio della serie è in calendario domenica 17 marzo alle 18 ancora una volta a Piacenza, anche se ma non è escluso un anticipo al sabato. Le eventuali ultime due sfide sono fissate per domenica 24 marzo e mercoledì 27 marzo.

Chi vince la serie stacca il biglietto per le semifinali scudetto, che si giocheranno contro la vincente tra Perugia e Verona, senza dimenticare che avrà la matematica certezza di essere protagonista in Europa la prossima stagione. La squadra che invece verrà eliminata da questi quarti di finale giocherà i playoff per il quinto posto, insieme alle altre tre sconfitte ai quarti, oltre a Cisterna e Padova. Un “gironcino” che darà diritto alla squadra vincitrice di partecipare alla prossima Challenge Cup.