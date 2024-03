Bakery Piacenza a Salerno alla ricerca di punti salvezza per evitare i playout

Trasferta domenicale più lunga dell’anno per la Bakery, che dopo la sosta per la Coppa Italia ritorna in pista in campionato: oggi pomeriggio, alle 18.00, i biancorossi fanno visita alla Lars Virtus Arechi Salerno nella 29sima giornata di serie B nazionale.

Scontro salvezza da non fallire per i biancorossi

Il match è un primo scontro-salvezza, con Piacenza che ha 26 punti, mentre i campani (penalizzati di 3 punti) sono a quota 15. La squadra di Giorgio Salvemini ha un particolare feeling contro le avversarie della Campania (5 vittorie e una sola sconfitta), ma soprattutto sta arrivando il momento clou della stagione, dove Piacenza deve affrontare quattro formazioni che la inseguono in classifica (anche Omegna, Rieti e Caserta), tutte in trasferta oltre al derby casalingo della penultima giornata (14 aprile) contro i Fiorenzuola Bees. Dopo Salerno, però, ci sarà anche il turno infrasettimanale casalingo di mercoledì 27 marzo contro la corazzata Libertas Livorno.