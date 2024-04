Mini-maratona Pedibus del 5 maggio, iscrizioni per le scuole fino a lunedì 8 aprile

C’è ancora tempo fino a lunedì 8 aprile per le iscrizioni alla mini-maratona Pedibus, tradizionale appuntamento a corollario della Placentia Half Marathon for Unicef (la mezza maratona di Piacenza) che coinvolge le scuole statali e paritarie di città e provincia, invitando le famiglie ad accompagnare alunni e insegnanti.

I DETTAGLI DELLA MINI-MARATONA PEDIBUS

L’evento, promosso dal comitato organizzatore della corsa podistica in collaborazione con il Ceas Infoambiente comunale e d’intesa con l’ufficio scolastico territoriale, si svolgerà nella mattinata di domenica 5 maggio in concomitanza con la competizione agonistica. Quest’anno le adesioni – a cura di un adulto referente per ogni classe – potranno essere trasmesse unicamente in via telematica, tramite questo link. Successivamente, in ogni plesso scolastico verranno distribuiti i pettorali che i bambini saranno chiamati a personalizzare con disegni e slogan ispirati al tema “liberi di muoversi”, tra i quali si selezioneranno le idee più originali e creative nell’ambito del consueto concorso artistico.

scopo benefico

Anche in occasione della 27° edizione dell’Half Marathon la mini-maratona Pedibus avrà un fine benefico a sostegno di progetti Unicef, presente in oltre 190 Paesi del mondo per salvare la vita dei bambini e difenderne i diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale. Il termine di iscrizione alla mini-maratona Pedibus per le associazioni resta invece fissato al 15 aprile.