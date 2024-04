Calcio dilettanti, piccola rivoluzione: la Figc regionale toglie l’obbligo dei giovani

La Figc dell’Emilia Romagna dice addio all’obbligo di far giocare una quota minima di giovani.

Il Consiglio direttivo che si è riunito oggi ha deliberato per la stagione 2024/25 “di non stabilire vincoli per l’obbligo dell’utilizzo di giovani calciatori nelle categorie Eccellenza, Promozione e successive”

Una decisione che era attesa e che fa seguito alla richiesta di molte società, anche piacentine, che comunque nelle prossime settimane saranno consultate dalla Figc regionale per dare definitiva conferma al provvedimento.

IL COMUNICATO DELLA FIGC DELL’EMILIA ROMAGNA