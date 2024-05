Volley, la nazionale femminile al Palabanca: il 9 maggio amichevole contro la Svezia

Il Palabanca ospiterà la nazionale di pallavolo femminile allenata da Julio Velasco: il 9 maggio le azzurre (tra le quali potrebbe esserci la piacentina Martina Bracchi) alle 19.00 disputeranno una sfida amichevole contro la Svezia.

Solo in un’altra occasione una nazionale aveva giocato a Piacenza: undici anni fa furono gli azzurri di coach Mauro Berruto a disputare un’amichevole contro la Francia in occasione del Bovo Day.

Quella di giovedì prossimo sarà la seconda e ultima amichevole delle azzurre prima del debutto in Volleyball nations league che vedrà la squadra di Velasco impegnata ad Antalya, in Turchia, nella prima tappa della manifestazione insieme a Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia.

Debutto delle azzurre fissato per martedì 14 maggio con la Polonia.