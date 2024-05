Divertimento e sicurezza stradale: a Sariano successo per il Trofeo di mini bike

A Sariano di Gropparello si è svolta la prima tappa del Trofeo mini bike Unione Valnure Valchero, iniziativa che unisce sport e sicurezza stradale con il divertimento e una sana competizione.

Ai primi classificati di ogni categoria sono state consegnate le prime maglie gialle in omaggio al Tour de France: le indosseranno nella prossima tappa a Carpaneto sabato 11 maggio alle 16.30 in via Confalonieri.

La partecipazione al Trofeo mini bike Unione Valnure Valchero è gratuita ed è aperta a tutti i bambini e bambine e ragazze e ragazzi dai 5 ai 12 anni. La Scuola Ciclismo Piacenza metterà a disposizione biciclette e caschetti per chi non li ha. Il trofeo Mini bike unione Valnure Valchero ha il patrocinio del Gruppo Libertà.