Trofeo Mini bike bagnato, trofeo fortunato: A San Giorgio 30 giovani ciclisti

La voglia di divertirsi e giocare insieme ha superato le preoccupazioni legate al maltempo. Anche la terza tappa del Trofeo Mini Bike organizzato da Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero e Scuola ciclismo Piacenza è stato un successo. Tra un acquazzone e l’altro, oltre trenta ragazzi hanno vissuto un pomeriggio d’allegria tra pedalate in bici e i temuti quiz sulla sicurezza stradale.

Trenta ragazzi definiti dal comandante della Polizia locale Paolo Giovannini “trenta leoni che non volevano perdere l’occasione di scorrazzare in sella alle biciclette lungo il percorso allestito dai nostri agenti in sinergia con i volontari della Scuola ciclismo Piacenza”. La terza tappa dell’iniziativa sostenuta dall’Editoriale Libertà si è concretizzata ai giardini Vittoria di San Giorgio. Come da due anni a questa parte, la tappa sangiorgina del trofeo è intitolata a Carlo Cammi, già presidente della cicloturistica San Giorgio e anima del volontariato locale scomparso prematuramente nel giugno del 2021. “Una grande persona che ha fatto tanto per il territorio attraverso la promozione dei migliori ideali di sport e solidarietà” il commento di Giovannini. All’evento hanno partecipato anche i famigliari di Cammi ai quali è stato donato un mazzo di fiori in ricordo di Carlo.

Il Trofeo mini Bike prosegue e sabato 20 maggio sarà la volta di Podenzano. “Ci vediamo al parco urbano del paese per divertirci ancora una volta tutti insieme unendo lo sport al rispetto del codice della strada con l’obiettivo di formare futuri utenti rispettosi e responsabili” l’invito di Alfredo Bongiorni, presidente della Scuola ciclismo Piacenza.