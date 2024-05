“Aspettando il Tour”: Giorgia Bronzini, dalla Graziella al Mondiale. Ascolta il podcast

Seconda puntata per il podcast “Aspettando il Tour de France” realizzato dal giornalista Claudio Barbieri. Il primo luglio il nostro territorio vivrà un evento unico: la terza tappa della Grande Boucle partirà da Piacenza con destinazione Torino.

Dopo la prima puntata dedicata alla storia e alle curiosità sulla più importante gara ciclistica mondiale, protagonista del nuovo episodio del podcast è la campionessa mondiale Giorgia Bronzini.

“ASPETTANDO IL TOUR DE FRANCE”: Giorgia Bronzini, dalla Graziella al Mondiale

Di Giorgia Bronzini si conosce tutto o quasi. I due titoli mondiali su strada consecutivi, l’iride in pista, le oltre 90 vittorie in carriera, compresa l’ultima gara a Madrid, in occasione della Vuelta nel 2018. Ma come ha iniziato la Giorgia bambina? E lo sapevate che tutto è cominciato con una Graziella smontata, quasi per caso? Abbiamo intervistato la più importante atleta piacentina, che ci ha svelato qualche aneddoto e curiosità di quando non era ancora la campionessa che tutto il mondo ci ha invidiato. Dalle prime pedalate alla prima coppa, fino al suo rapporto speciale con Piacenza. Buon ascolto!

ASCOLTA IL PODCAST