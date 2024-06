Motonautica, a Boretto Po la 2° tappa mondiale: pronti i piacentini Cremona e Rossi

Un maestoso fiume Po si appresta ad abbracciare nel fine settimana la flotta dei motonauti di F125, F250 e F500 impegnati in quel di Boretto per la seconda tappa mondiale. In prima linea il piacentino Max Cremona oltre a Mattia Calzolari e Marcin Zielinski già protagonisti a Jedovnice.

F125

L’idolo di casa, ovvero Calzolari, punta al bis dinnanzi ai suoi tifosi ed ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Certamente gli avversari non mancano anche se il campione in carica Gianluca Finotti purtroppo non c’è. E allora attenzione all’inglese Mantripp, al polacco Sinoracky, al bulgaro Lyubanov e allo svedese Wahlsten che inseguono il pilota reggiano in classifica. Una graduatoria che vede al sesto posto il cremonese Ghiraldi e al settimo il veneziano Darai, entrambi in forza alla Effeci Racing: per loro buone possibilità di migliorare.

F250

Max Cremona sa solo vincere. E così, manche dopo manche, il nostro pupillo va alla ricerca di qualsiasi record. Difficile restarci alle spalle, Max va fortissimo e agli avversari lascia solo le briciole. Le insidie maggiori arriveranno dall’inglese Turner e dal bulgaro Todorov mentre il resto della compagnia sembra avere una marcia in meno compreso l’abruzzese Contento sempre alle prese con noie al motore.

F500

Il polacco volante ovvero sia Zielinski da un anno a questa parte ha trovato il giusto assetto per avere ragione di avversari prestigiosi come Hencz, Aabrams e Jung. Ma si corre sul filo del rasoio e tutto può cambiare giro dopo giro. Il nostro Giuseppe Rossi, ripresa la confidenza con scafo e acqua, può solo migliorare come del resto Havas e Strumnik. L’ideale sarebbe un pronto ritorno al podio per il pilota caorsano: e tutti gli addetti ai lavori se lo aspettano.