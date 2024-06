Baseball, la serie B apre il girone di ritorno: Piacenza a Milano

Il Piacenza si immerge nella fase discendente di regular season recandosi in trasferta a Milano (Centro Sportivo Saini) per sfidare l’Ares (domenica gara1 alle 11 e gara2 alle 15). I biancorossi arrivano a questo punto intermedio della stagione con il morale ravvivato da una classifica confortante, persino importante in quanto ad essere occupata è la posizione più vicina alla fatidica zona play-off. Un terzo posto che da lustro a prestazioni all’insegna della costanza e della determinazione da parte di un gruppo tutto nuovo, giovane e che partiva non senza qualche incognita. Invece strada facendo, pur con qualche prevedibile pausa, il rendimento e la consapevolezza sono cresciuti, al punto che l’obiettivo stagionale che risiedeva nella salvezza adesso appare persino riduttivo. Il cammino da percorrere è ancora impervio ma quel che conta è che sarà possibile affrontarlo con fiducia e ottimismo.

A partire dalla trasferta di oggi sul diamante dell’Ares che al momento annaspa all’ultimo posto a braccetto con la matricola Porta Mortara. Due partite abbordabili ma da non prendere sotto gamba. Servano da monito le due vittorie riportate all’andata ma entrambe col minimo scarto. D’Auria recupera molti infortunati e per lo meno potrà schierare formazioni che non soffriranno emergenze analoghe a quelle di due settimane fa quando, prima della sosta, fu costretto a far visita alla capolista Avigliana con troppi cerotti addosso. Tornare dal Saini col massimo dei punti consoliderebbe il terzo posto, considerato che le immediate inseguitrici Seveso e Brescia si spartiranno punti nello scontro diretto. Non dovrebbero soffrire più di tanto le prime della classe che domenica scorsa hanno dovuto rinviare nuovamente gara2 delle scontro diretto in terra piemontese sempre a causa del maltempo. Junior Parma e Porta Mortara non sembrano in grado di fermare o rallentare la marcia di Avigliana e Sala Baganza, più che mai lanciate verso i play-off.

LE ALTRE PARTITE: Junior Parma-Sala Baganza, Porta Mortara Novara-Avigliana Rebels, Brescia-Altopiano Seveso.

CLASSIFICA: Avigliana 917 (12-11-1), Sala Baganza 846 (13-11-2), Piacenza (13-7-6), Altopiano Seveso 500 (14-7-7), Brescia e Junior Parma 429 (14-6-8), Aresi Milano e Porta Mortara Novara 214 (14-3-11).

GIOVANILI: nel week-end solo confronti al Montesissa con pari età dello Junior Parma. Sabato (ore 17) il minibaseball U8, domenica (ore 10,30) l’U14.