Il piacentino Fornaroli leader della Formula 3 dopo il terzo posto a Spa-Francorchamps

Leonardo Fornaroli torna Leader in F3. Questo il verdetto lasciato in eredità dalla Feature Race di Formula 3 corsa nella mattinata di oggi, domenica 28 luglio, a Spa-Francorchamps. Fornaroli, pilota piacentino del Team Trident, partiva dal terzo posto in griglia grazie alla buona qualifica disputata venerdì scorso.

La gara è stata caratterizzata da molti incidenti e ingressi delle relative safety-car. Fornaroli ha quindi preferito essere prudente e, senza correre grossi rischi, è riuscito a mantenere la posizione d’avvio.

un piacentino in vetta della F3

La conquista del terzo posto sul podio gli assicura i punti necessari per tornare in vetta al Campionato; fuori dai punti Gabriele Minì, Browning con gli otto punti conquistati sale a 123, mentre Lindblad resta fermo a 113. Sarà quindi l’ultimo round del Campionato, a stabilire la classifica finale. Ora una breve vacanza e poi subito in preparazione per il Gran Premio di Monza.

La dichiarazione di Leonardo Fornaroli

“Finita questa serie di lunghi weekend qui a Spa con un terzo posto in gara 2, le condizioni erano molto simili a ieri quindi è stato molto difficile gestire la situazione perché l’errore era dietro l’angolo, non è stata una gara molto combattuta perché essendoci state tante safety car abbiamo fatto solo cinque giri di gara vera – le parole di Leonardo Fornaroli -, però siamo riusciti a portare a casa buoni punti per il campionato e siamo tornati leader di campionato, ma siamo tutti comunque tutti molto attaccati.

Adesso finalmente abbiamo un po’ di tempo per rilassarci per arrivare carichi per il rush finale a Monza”.