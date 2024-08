Il Nibbiano & Valtidone ha iniziato a scaldare i muscoli: “Ci sono grandi ambizioni”

È scattata ufficialmente dai blocchi di partenza la preparazione del Nibbiano & Valtidone in vista di una stagione, quella 2024/2025, in cui la compagine del presidente Valter Alberici e del riconfermato mister Luca Rastelli si candida a un ruolo da protagonista.

“Le aspettative sono molto ambiziose – conferma il tecnico biancazzurro – anche perché la squadra è costruita per fare molto bene. Di certo, non vogliamo nasconderci, ma anzi, alzare l’asticella. Lo dobbiamo al presidente e a questa società che ci consente di essere competitivi in un girone davvero tosto”.