“Squadra più consistente”: Gas Sales, riparte la stagione. Definite le amichevoli

Con tanto entusiasmo è ripartita oggi, sabato 3 agosto, la stagione della Gas Sales Bluenergy Piacenza che si affaccia al sesto campionato consecutivo di Superlega.

Da ieri pomeriggio i giocatori, non impegnati con le rispettive nazionali alle Olimpiadi di Parigi o per sostenere collegiali dedicati con le selezioni nazionali, sono a Piacenza dove hanno sostenuto diversi test fisici e stamattina hanno svolto una seduta in sala pesi sotto la guida del preparatore atletico Davide Grigoletto.

Il pomeriggio si è aperto con il saluto a staff tecnico e giocatori del vicepresidente Giuseppe Bongiorni e con l’incontro con i giornalisti al termine del quale coach Andrea Anastasi ha dato il via alla preparazione davanti ad un buon numero di tifosi. Allenamenti che, almeno nella prima parte, saranno caratterizzati dalla presenza in palestra di meno della metà dei giocatori della rosa.

Tutti gli altri, infatti, sono al lavoro con le rispettive Nazionali.

i giocatori e lo staff agli ordini di anastasi

A rispondere presente alla prima convocazione di coach Anastasi sei giocatori: Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci oltre ai nuovi Nicola Salsi e Moussé Gueye.

Completo, invece, lo staff tecnico e medico che lavorerà per tutta la stagione con il tecnico mantovano: oltre al Direttore Sportivo Ninni De Nicolo e al team manager Alessandro Fei, presenti il viceallenatore Roberto Rotari, l’assistente allenatore Matteo Bologna, il Fisioterapista Riccardo Anfosso, il Preparatore Atletico Davide Grigoletto che in questa prima fase sarà coadiuvato da Francesco Rizzi, lo Scout Man Antonio Mariano e l’Osteopata Giovanni Berzioli.

il programma di allenamento

Dopo il doppio allenamento odierno domani giornata di riposo e quindi da lunedì 5 agosto quattro giorni con doppio allenamento tra sala pesi, pratica e tecnica, beach volley e piscina. Venerdì 9 agosto seduta di allenamento solo in mattinata e quindi il rompete le righe per il sabato e domenica liberi.

“grandi aspettative”

“Siamo pronti per affrontare una nuova stagione – ha dichiarato il vicepresidente, Giuseppe Bongiorni – con grandi propositi e aspettative cercando di capitalizzare l’esperienza maturata in questi anni per fare sempre meglio. Tanti Paesi stanno cercando di alzare l’asticella ma il campionato italiano ritengo che rimanga il più difficile e bello del mondo, un campionato che ci insegna che a volte a fare la differenza è una questione di centimetri se non millimetri, è una questione di sfumature. È stata creata una squadra con diversi nuovi innesti, un giusto equilibrio tra giovani ed esperienza, sono convinto che sia una squadra più consistente ed equilibrata, poi sarà compito del mister fare crescere questi giovani talenti, gestire le situazioni e portare la squadra al top nei momenti topici”.

DEFINITO IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

Definito anche il calendario degli allenamenti congiunti che, al momento, prevede quattro impegni a partire da fine agosto quando il roster avrà recuperato tutti gli effettivi. La prima uscita è fissata venerdì 30 agosto con Milano (si giocherà a Castell’Arquato), quindi mercoledì 4 settembre secondo allenamento congiunto della stagione con visita alla Valsa Group Modena. Terza uscita fissata per sabato 7 settembre quando al PalabancaSport arriverà Modena mentre mercoledì 11 settembre con inizio alle ore 20.00 i biancorossi saranno impegnati a Schio, in provincia di Vicenza, con l’Itas Trentino nel 2° Trofeo di Schio. Oltre ai quattro allenamenti congiunti il precampionato prevede la partecipazione al 3° Trofeo Ferramenta Astori in programma a Montichiari, in provincia di Brescia, sabato 14 e domenica 15 settembre. Si tratta di un quadrangolare che verrà giocato al PalaGeorge e che vede la presenza oltre che di Gas Sales Bluenergy Piacenza, di Rana Verona, Itas Trentino e Valsa Group Modena.