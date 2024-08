Gas Sales, al via la seconda settimana di allenamento: in gruppo anche due americani

Si è aperta oggi, lunedì 12 agosto, la seconda settimana di allenamento per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, tornata ad allenarsi dopo la pausa estiva per preparare la nuova stagione. I giocatori a disposizione di coach Anastasi (Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci, Nicola Salsi e Moussé Gueye) sono alle prese con le consuete sgambate, sedute pesi ed esercizi di tecnica individuale, conditi da lavori specifici dedicati al fondamentale di ricezione e da allenamenti sulla sabbia.

Da oggi e per tutta la settimana al gruppo si sono aggregati due giocatori americani al loro primo anno all’Università delle Hawaii: Kainoa Wade e Kearney Finn accompagnati dal loro allenatore Charlie Wade. Il primo è un opposto, il secondo uno schiacciatore ed entrambi fanno parte della Nazionale Under 21 americana. In campo un programma studiato per riprendere confidenza con il pallone in modo graduale e per ridurre il divario atletico nei confronti dei compagni che da pochi giorni hanno terminato i loro impegni con le nazionali.