Gas Sales, quarta settimana di allenamento. Maar: “Squadra costruita per vincere”

Si è aperta oggi, lunedì 26 agosto, con una doppia seduta di lavoro la quarta settimana di preparazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza: una nuova settimana che si chiuderà venerdì 30 agosto con il primo allenamento congiunto della stagione in programma (con inizio alle 17.00) al Palarquato di Castell’Arquato contro Allianz Milano.

Una settimana che vedrà aggregarsi al gruppo il resto dei giocatori reduci dall’Olimpiade che ancora mancano. Oggi è la volta di Stephen Maar, mercoledì toccherà agli azzurri Yuri Romanò e Gianluca Galassi, oltre al capitano biancorosso e campione olimpico Antonie Brizard.

Al gruppo, come è stato fino ad ora, si aggregheranno alcuni ragazzi delle giovanili.

le parole di stephen maar

“Sono particolarmente felice di essere qui a Piacenza, ho già avuto modo di capire che qui c’è tanta professionalità e voglia di fare e questo mi fa capire di essere arrivato nel posto giusto”. Queste le prime parole dello schiacciatore canadese Stephen Maar.

“Le aspettative – ha proseguito – sono tante, ma è giusto così. La squadra è forte, ed è stata costruita per vincere. Conosco un po’ tutti i miei compagni, non vedo l’ora di poter lavorare con Brizard: alle Olimpiadi ha segnato contro il Canada cinque ace e così gli ho detto che voglio vedergli fare cinque ace in ogni partita che giocheremo qui a Piacenza”.