Tennis, alla Vittorino 150 giovani talenti da tutta Italia: “Anche due piacentini”

I giovani campioni del Tennis a Piacenza per sfidarsi a colpi di racchetta nei campi messi a disposizione dalla Vittorino da Feltre. Da venerdì 30 agosto via infatti al campionato italiano di Tennis Under 11 maschile.

La nostra città dopo 23 anni torna a ospitare un campionato nazionale giovanile. L’ultima volta era il 2001 e tra i partecipanti c’era una certa Sara Errani che quest’estate ha alzato al cielo l’oro olimpico a Parigi in coppia con Jasmine Paolini. “Speriamo di portare fortuna anche ai 150 talenti che da venerdì solcheranno i campi della Vittorino – il commento di Gianni Fulgosi, delegato provinciale Fitp -. Ospitare un campionato nazionale nella nostra città è qualcosa di grandioso che farà bene sia alla crescita del Tennis locale che all’intero territorio”.

Per la Vittorino i campionati nazionali Under 11 rappresentano l’inizio di una nuovo corso. “Quest’anno sono cambiati i maestri, gli interlocutori ed è anche cambiato il progetto – spiega Gianluigi Tedesco, presidente della Vittorino da Feltre -. Siamo onorati di ospitare un evento così importante nella nostra struttura. Tengo a ringraziare gli sponsor e i nostri soci che per una settimana dovranno guardare grande tennis, ma giocare un filo meno”.

150 atleti da tutta Italia: “Anche due piacentini”

Tra i 150 atleti provenienti da tutta Italia, anche due piacentini: “Si tratta di Riccardo Sartori e Riccardo Festoni quindi non ci resta che dire ‘Forza Riccardo’ – le parole di Giuseppe Massola, direttore tecnico del settore Tennis della Vittorino -. Per me è un motivo di orgoglio e di prestigio poter dirigere un campionato così importante alla mia esperienza in Vittorino”.

Players party

Per rendere il torneo ancora più speciale, la società ha pensato di organizzare un evento particolare nella serata di martedì 3 settembre: “Abbiamo organizzato un Players party che coinvolgerà tutti gli atleti e lo loro famiglie con l’obbiettivo di creare aggregazione e perchè no, anche nuove amicizie” conclude Massola. Sarà possibile assistere gratuitamente a oltre 150 gare, tra cui 32 del torneo di doppio, per fare il tifo ai giovani talenti del tennis nazionale. Il nuovo Sinner potrebbe passare da Piacenza.