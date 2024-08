Gas Sales, domani la prima amichevole precampionato contro Allianz Milano

Tutto pronto al Palarquato di Castell’Arquato per il primo allenamento congiunto della nuova stagione. Domani, venerdì 30 agosto (alle 17.00 inizia il riscaldamento), la Gas Sales Bluenergy Piacenza si ritroverà sotto rete con l’Allianz Milano.

Per coach Andrea Anastasi la possibilità di proverà alcune situazioni di gioco con gli atleti che stanno lavorando in queste quattro prime settimane di preparazione atletica.

Ai sei giocatori (Robertlandy Simon, Robbert Andringa, Leonardo Scanferla, Fabio Ricci, Nicola Salsi e Moussé Gueye) che dall’inizio della preparazione stanno lavorando agli ordini di coach Anastasi e il suo staff, da una settimana si sono aggiunti Uros Kovacevic e Alessandro Bovolenta e da qualche giorno Stephen Maar, Gianluca Galassi, Yuri Romanò e il campione olimpico Antoine Brizard.