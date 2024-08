Gas Sales, Milano vince la prima amichevole: Bovolenta best scorer con 16 punti

Termina con una sconfitta per 3-1 la prima amichevole stagionale della Gas Sales Bluenergy Piacenza, battuta al PalArquato di Caastell’Arquato dall’Allianz Milano.

I biancorossi, ancora in piena fase di rodaggio, sono stati bravi nei primi due set, salvo poi cedere terreno agli avversari.

Una formazione, quella biancorossa, che da soli due giorni lavora al completo con carichi di lavoro pesanti. Un test comunque molto utile per coach Andrea Anastasi, il quale ha provato situazioni di gioco interessanti. Su tutte, quella di Bovolenta ricevitore in posto uno, con il giovane azzurro che si è rivelato best scorer dei piacentini con 16 punti messi a segno. Piacenza al servizio ha spinto parecchio segnando nove ace, a fronte di 18 battute sbagliate.

le parole di anastasi

“I primi due set li abbiamo giocati bene, poi i tanti cambi hanno influito parecchio ma era giusto far giocare tutti. Siamo insieme da pochi giorni, abbiamo caricato tanto e adesso inizieremo a lavorare con meno carichi e soprattutto tutti insieme.

L’importante è che i giocatori stiano bene, ci faremo trovare pronti per la Supercoppa Italiana”.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ALLIANZ MILANO 1-3

(25-17, 22-25, 25-27, 18-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Simon 4, Brizard 3, Kovacevic 4, Galassi 6, Romanò 5, Andringa 6, Scanferla (L), Bovolenta 16, Gueye 3, Salsi, Ricci 3, Maar 7. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Porro, Otsuka 11, Schnitzer 6, Kaziyski 14, Gardini 6, Caneschi 15, Catania (L), Staforini (L), Louati 12. Ne: Zonta, Piano. All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 18, ace 9, muri punto 10, attacco 42%, ricezione 47% (25% perfetta).

Allianz Milano: battute sbagliate 26, ace 8, muri punto 7, attacco 48%, ricezione 55% (33% perfetta).

Final Four di Supercoppa, via alla prevendita

L’avventura della Gas Sales alla Final Four di Supercoppa al Pala Wanny di Firenze inizierà sabato 21 settembre alle 15.30 (diretta Rai Sport e VBTV), con la semifinale contro in campioni d’Italia di Perugia. Alle 18.00 (Rai Play e VBTV) l’altra semifinale, in campo Itas Trentino e Vero Volley Monza. La finale andrà in scena il giorno successivo, domenica 22 settembre, alle 18.00 con diretta su Rai Sport e VBTV. È intanto iniziata la prevendita che è riservata, inizialmente, agli abbonamenti validi per entrambi i giorni di gara, il 21 e 22 settembre. Tutte le info sul sito del club.