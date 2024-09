Leonardo Fornaroli fa la storia: è campione del mondo di Formula 3

Il piacentino Leonardo Fornaroli è campione del mondo di Formula 3. Un risultato storico, raggiunto grazie allo spettacolare sorpasso all’ultima curva, dell’ultimo giro dell’ultimo gran premio, a Monza. Una manovra che gli ha consentito di raggiungere il terzo posto nella gara, ma soprattutto di trionfare nel mondiale.

Per il pilota del team Trident, seguito dal preparatore atletico e mental coach Gianfranco Rizzi, è stata la vittoria della regolarità, visto che in stagione non è arrivato primo in nessuno gran premio, ma ha ottenuto una serie di piazzamenti che gli ha consentito di raggiungere questo storico risultato.