Gas Sales Bluenergy, termina 2-2 l’allenamento congiunto con Modena

Si chiude con un pareggio il secondo allenamento congiunto che ha visto la Gas Sales Bluenergy Piacenza impegnata con il pari categoria Valsa Group Modena. Persi il primo e terzo set ai vantaggi, i biancorossi hanno vinto il secondo sempre ai vantaggi e più largamente il quarto.

Una Gas Sales in crescita, che ha fatto molto bene a muro con 17 block in punto mentre in attacco le cose hanno funzionato non sempre al meglio con qualche pausa di troppo. Sei gli ace messi a segno dai biancorossi con Brizard mattatore: ben quattro sono i suoi. Dodici i punti di Maar rimasto in campo per tutti i quattro set.

LE DICHIARAZIONI DI ANDREA ANASTASI

“Sono soddisfatto, ho visto buone cose anche se logicamente non tutto sta funzionando al meglio. Ho visto una buona energia in campo, l’attacco è ancora un po’ arrugginito ma siamo andati molto meglio rispetto alla prima uscita”.

Il tabellino

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-2

(25-27, 23-25, 25-23, 19-25)

VALSA GROUP MODENA: Gutierrez 9, Sanguinetti 11, Buchegger 8, Rinaldi 16, Stankovic 7, De Cecco 1, Federici (L), Meijs 1, Ikhbayri 3, Massari 6, Gollini (L), Sobala 1. Ne: Davyskiba. (L). All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Simon 8, Brizard 9, Kovacevic 6, Galassi 4, Romanò 8, Maar 12, Scanferla (L), Ricci 6, Andringa 4, Bovolenta 10, Salsi, Gueye 2. All. Anastasi.

NOTE: Valsa Group Modena: battute sbagliate 20, ace 3, muri punto 10, attacco 51%, ricezione 56% (30% perfetta). Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 25, ace 6, muri punto 17, attacco 43%, ricezione 53% (24% perfette).