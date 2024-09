Gas Sales, domani il match con Trento: in palio il 2° Trofeo Città di Schio

Si prepara a scendere in campo domani, mercoledì 11 settembre, alle 19.30 contro Trento la Gas Sales Bluenergy Piacenza per la secona edizione del Trofeo Città di Schio.

Si tratta della quarta uscita stagionale dei biancorossi (primo torneo estivo di questa preseason) dopo il test con Milano e le due amichevoli con Modena. La squadra di Andrea Anastasi si presenta a Schio con l’organico al completo: al gruppo dall’inizio della settimana si è aggregato, infatti, anche il giovane libero Luca Loreti.

le parole di anastasi

“Sono soddisfatto di come sta lavorando la squadra: ad ogni allenamento congiunto ho visto dei miglioramenti, adesso affrontiamo Trento e sarà un’ottima occasione per verificare a che punto siamo e dove dobbiamo migliorare nel lavoro. Ho visto molta attenzione in allenamento e tanta voglia di fare, il clima è più che buono, sono davvero soddisfatto”.