Gas Sales battuta da Trento al Trofeo Città di Schio. Anastasi: “Male in attacco”

Il Trofeo Città di Schio per il secondo anno consecutivo lo porta a casa l’Itas Trentino al termine di una partita in cui la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha comunque lottato e tenuto testa agli avversari. Perso il primo set ai vantaggi, la formazione biancorossa ha faticato nel secondo parziale per poi riprendersi nel terzo con Bovolenta autore di nove punti. Quarto set tutto in salita per i biancorossi, con Anastasi che strada facendo ha inserito un po’ tutti anche perché qualche giocatore è apparso affaticato.

Trento era alla sua seconda uscita stagionale dopo la vittoria con Innsbruck, mentre la Gas Sales era alla quarta uscita. Anche in questa occasione si sono viste buone cose soprattutto in fase break, con muro e difesa sul pezzo. Nota dolente l’attacco, a corrente alternata nei primi due parziali.

Ora la formazione biancorossa sarà impegnata nel weekend a Montichiari nel 3° Trofeo Astori, dove affronterà in semifinale Verona. Trento, invece, se la vedrà con Modena.

Le dichiarazioni di Andrea Anastasi

“È stato un ottimo test contro una squadra che da tempo gioca insieme e in questo momento più rodata di noi. Male l’attacco ma sono molto contento della fase break, muro e difesa hanno lavorato bene. Qualche giocatore era un po’ affaticato ma stiamo lavorando tanto in palestra e questo me lo aspettavo. Ora ci confronteremo a Montichiari per migliorare e arrivare pronti alla Supercoppa”.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

(28-26, 25-17, 22-25, 25-20)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 15, Flavio 7, Rychlicki 12, Michieletto 17, Kozamernik 2, Laurenzano (L), Garcia Gabi 5, Acquarone, Magalini 5, Pesaresi (L), Bistrot 3, Pellacani 5, Bartha 2. All. Soli.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 6, Maar 8, Galassi 4, Romanò 7, Andringa 7, Simon 8, Scanferla (L), Loreti, Bovolenta 13, Gueye 2, Ricci 4, Salsi, Leombroni. Ne: Bellanca (L). All. Anastasi.

NOTE: durata set 33’, 28’, 34’ e 26’ per un totale di 121’. Spettatori 2200. Itas Trentino: battute sbagliate 22, ace 4, muri punto 16, attacco 50%, ricezione 51% (30% perfetta). Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 16, ace 3, muri punto 7, attacco 37%, ricezione 39% (21% perfetta).