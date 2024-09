Dallagiovanna, Cipelletti e Bricchi: il calcio è affare per “vecchietti”

Non solo un primo approdo per chi arriva dal settore giovanile e la certezza per chi ha fatto del calcio una grande passione: la Terza categoria piacentina, al via sabato con l’anticipo Podenzanese-Samurai (ore 15.30), è anche la casa dei veterani che non hanno intenzione di abbandonare le domeniche con la propria squadra.

Parliamo di ultraquarantenni come Marco Dallagiovanna, noto bomber del mondo dei dilettanti che ha scelto la Travese e ha raggiunto un altro highlander come il capitano Carlo Bonelli, classe 1978. Un club di eterni bambini come l’attaccante Matteo Cipelletti dell’Omi Academy, 48 anni da compiere a novembre, ma nessuna intenzione di smettere: “Non ci penso nemmeno, mi diverto ancora tanto! Non ho più la corsa di un tempo, ma i giovani continuano a passarmi il pallone, quindi per ora non mi vedono come un vecchietto. Mia moglie Elena dovrà aspettare per le domeniche in famiglia”.

Poi c’è chi punta all’esordio addirittura a 47 anni, come l’esuberante Andrea Bricchi. Da dirigente e sponsor del Bivio Volante, al tesseramento come calciatore: “Nelle partitelle di fine anno stavo bene, quindi mi sono detto: perché no? Punto a giocare anche solo 10 minuti in tutta la stagione e ho già parlato con mister Schiavi: se mi fa entrare, segno!”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ