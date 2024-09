Gas Sales, si alza il sipario: in piazza Cavalli la presentazione della squadra

Ci siamo: stasera, giovedì 19 settembre, la Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta ai tifosi e all’intera città. Dalle 21.00 alle 22.00 in Piazza Cavalli si alzerà il sipario sulla nuova squadra biancorossa che si appresta a disputare il sesto campionato consecutivo di Superlega. L’evento, che si tiene nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo e a cui sono invitati tutti i sostenitori e gli appassionati di pallavolo, sarà l’occasione per conoscere uno ad uno tutti i protagonisti che vestiranno la maglia biancorossa e per scoprire le nuove divise da gioco che i giocatori indosseranno in ogni partita.

L’evento, presentato da Federica Lodi e Andrea Zorzi, verrà trasmesso live sul canale Facebook di Gas Sales Bluenergy Piacenza e sui canali Facebook e You Tube del Festival del Pensare Contemporaneo.

Poche ore dopo la presentazione la squadra partirà per Firenze dove sabato 21 settembre alle 15.30 sarà impegnata al PalaWanny nella Final Four della Supercoppa 2024, primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. In semifinale la Gas Sales Bluenergy affronterà la Sir Susa Vim Perugia, Campione d’Italia nonché detentrice di Supercoppa e Coppa Italia.