Vacanze finite: la Gas Sales Bluenergy sfida Perugia in semifinale di Supercoppa

La prima campanella suona davvero molto presto, per un test da subito probante e con un “professore” tra i più severi che possano esserci. Oggi, sabato 21 settembre, alle 15.30 la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo Pala Wanny di Firenze per affrontare nella semifinale di Supercoppa la fortissima Perugia, formazione che la passata stagione ha vinto tutte le competizioni che l’hanno vista protagonista compreso l’ambitissimo scudetto. Chi vincerà dovrà vedersela domani con la vincente dell’altra sfida fra Trento e Monza.

Da una parte una squadra, Piacenza, che ha cambiato completamente volto rispetto a un anno fa, reduce da una preparazione estiva decisamente complicata tra arrivi dell’ultimo minuto (Mandiraci e Loreti si allenano con i nuovi compagni soltanto da una manciata di giorni) e guai fisici. Ma nonostante un precampionato tutt’altro che esaltante (una vittoria e un pareggio il bottino raccolto su un totale di sei amichevoli) e un’identità che per forza di cose necessita di tempo per potersi delineare, i biancorossi non possono e non devono tirarsi indietro, evitando di incappare in sonori scivoloni come avvenuto un anno fa nell’ormai arcinota semifinale di Supercoppa persa 3-0 al cospetto di Civitanova.

“Abbiamo tutte le intenzioni di stupire – ha ribadito la presidente Elisabetta Curti durante la presentazione della squadra in una Piazza Cavalli gremita – e soprattutto di regalare spettacolo”. Ecco, oggi arriva subito l’occasione giusta.

Per quanto riguarda il probabile sestetto la Gas Sales dovrebbe affidarsi alla diagonale Brizard-Romanò, con Maar e Kovacevic schiacciatori, Simon e Galassi centrali e Scanferla libero.

Perugia si affiderà alla sapiente regia di Giannelli con Ben Tara nel ruolo di opposto. Ishikawa e Semeniuk saranno gli schiacciatori (con Plotnytskyi pronto a subentrare nelle rotazioni), Loser e Russo centrali e Colaci libero.