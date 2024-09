Assigeco, si fa sul serio: a Rieti per la prima del nuovo campionato di A2

Le vacanze sono finite: per l’Assigeco Basket Piacenza è tempo di tornare a fare sul serio. Oggi, sabato 28 settembre, alle 21.00 si apre ufficialmente il nuovo campionato di Serie A2 di pallacanestro, con la prima di campionato che vedrà i ragazzi allenati da coach Salieri sfidare in trasferta Rieti, per un match tanto intenso quanto impegnativo.

l’avversario

Il convincente terzo posto nel Girone Verde e l’eliminazione a testa alta per mano della Fortitudo nelle semifinali playoff hanno coronato una stagione più che positiva per la Real Sebastiani Rieti. Coach Alessandro Rossi gode di piena fiducia da parte della società e anche quest’anno cercherà di replicare gli ottimi risultati della passata stagione potendo contare su di un roster completo e competitivo in ogni reparto. Buona parte del peso offensivo della squadra poggia sul talento del backcourt composto da Diego Monaldi, al primo anno in amarantoceleste dopo un biennio a Udine, e Jazz Johnson, che l’anno scorso si è guadagnato il premio di “MVP straniero” dopo una stagione da fuoriclasse. Le ali del quintetto amarantoceleste saranno Alvise Sarto, che già l’anno scorso si è dimostrato una pedina importante nello scacchiere reatino, e Ion Lupusor, ala forte moldava reduce da una buona stagione all’Urania Milano. Sotto canestro è arrivato da Varese il centro statunitense Skylar Spencer, grande colpo del mercato estivo che andrà a formare insieme a Johnson un duo americano tra i più temibili della categoria. A dare il cambio a Monaldi ci sarà Marco Spanghero, mentre le guardie in uscita dalla panchina saranno Lorenzo Piccin e l’ex-Treviglio Matteo Pollone. A disposizione di coach Rossi c’è anche il duo Viglianisi-Cicchetti, due ali arrivate da Latina per rafforzare il roster, mentre l’altro pivot sarà Giorgio Piunti, al primo anno a Rieti dopo una lunga e rispettabile carriera all’Urania Milano.

coach salieri inquadra la partitA

“Mi aspetto di vedere quanto di buono mostrato nelle amichevoli precampionato, giocheremo in un campo difficile e sono sicuro che ogni squadra con ambizioni importanti quest’anno dovrà fare i conti con Rieti. Sono una squadra molto esperta e profonda, con una coppia di americani tra le più forti del campionato e hanno inserito un giocatore come Monaldi che garantisce tanti punti. Voglio vedere un’Assigeco pronta, combattiva e senza paura, una squadra che scende in campo con il coraggio e la mentalità giusta per aggredire la partita dai primi minuti.

In generale abbiamo fatto bene in questo precampionato, il gruppo ha già raggiunto un buon livello di identità e di morale dentro e fuori dal campo, e questo era uno degli obiettivi principali della preseason. La grossa differenza rispetto all’anno scorso è il cambio degli americani, quest’anno abbiamo deciso di puntare su un ‘lungo’ e un ‘piccolo’, e questo ci darà un’altra dimensione di gioco. È partito anche Sabatini, che con noi ha segnato un ciclo importante con tre playoffs consecutivi, ed è arrivato Bartoli che ha importanti qualità fisiche e dovrà consolidarsi nelle sue doti da playmaker. Un’altra importante aggiunta al roster è Suljanovic, un giovane di grande prospettiva che mi piace molto e che ha già dimostrato capacità degne della categoria”.