Gas Sales, l’avventura in Superlega si apre con il derby dell’Emilia contro Modena

La Supercoppa è stata solo piccolo un antipasto, servito forse troppo presto e di fronte a una tavola non ancora perfettamente imbandita. Da oggi, domenica 29 settembre, ci si troverà di fronte alla portata principale, la più fumante, la più ambita.

Si apre questo pomeriggio alle 16.00 al PalabancaSport l’avventura in Superlega della Gas Sales Bluenery Piacenza, che per questa prima giornata del nuovo campionato di A1 maschile di pallavolo si regala il derby dell’Emilia contro Modena.

piacenza fa rima con pazienza

Anche i più ottimisti se lo tolgano dalla testa: per vedere la vera Piacenza occorrerà attendere ancora (si spera) una manciata di partite. La squadra è stata infatti in gran parte ridisegnata e per trovare i giusti automatismi servirà un po’ di pazienza.

Chiaro, ciò non deve costituire un alibi: l’obiettivo principale – in questo momento – è quello di migliorare la prestazione precedente, aggiungendo un tassello alla volta al puzzle con l’intento di costruire la vera identità di squadra. La semifinale di Supercoppa persa al cospetto di Perugia (che poi ha trionfato in finale battendo Trento al tie break e intascando così il primo trofeo della stagione) ha dimostrato come alcuni giocatori – Maar e Bovolenta su tutti – si siano già perfettamente integrati nell’ingranaggio biancorosso, mentre per quanto riguarda altri aspetti fondamentali come la coesione di gruppo e la linea di ricezione, i passi da compiere rimangono ancora parecchi.

modena, un roster nuovo e di qualitÀ

Modena, in questo senso, è già un ottimo test per saggiare la tenuta attuale della squadra di Andrea Anastasi. Anch’esso rinnovato per due terzi, il gruppo guidato dall’ex biancorosso Alberto Giuliani (allenatore di Piacenza dal 2015 al 2018) si trova all’incirca nella stessa situazione dei piacentini, dovendo costruire quasi da zero un proprio meccanismo di gioco. Dall’innesto al centro dell’esperto Anzani (per tanti anni giocatore-simbolo del periodo d’oro di Civitanova) all’arrivo del potente opposto austriaco Paul Buchegger, ma soprattutto la novità in cabina di regia rappresentata dal fenomenale Luciano De Cecco: le new entry sono tutte di livello, con il quadro gialloblù completato dalla scommessa Ikhbayri (opposto libico di cui si sente parlare molto bene) e dalla certezza Gutierrez, talentuoso schiacciatore cubano in passato accostato anche a Piacenza. Il tutto sublimato dalla permanenza del forte martello bielorusso Davyskiba, del centrale Sanguinetti e dello schiacciatore Rinaldi, oltre all’ormai esperto (anche se ancora giovanissimo) libero Federici. Insomma, un gruppo nuovo e ben assortito, che sicuramente si presenterà al PalabancaSport con tutte le intenzioni di fare punti.