Calcio dilettanti, big match in Seconda e Terza Categoria: il programma completo

La prima domenica di ottobre ha in serbo un ricco menù di derby e partite interessanti in tutti i campionati del calcio dilettantistico piacentino: occhi puntati, in particolare, sulla Seconda Categoria dove i due big match sono Libertas-San Lazzaro e RiverNiviano-Pianellese. Si preannuncia grande spettacolo anche in Terza Categoria, dove la Podenzanese sfida il Bivio Volante.

Altrettanto avvincenti i match Travese-Omi Academy e Turris-Gerbido.

Eccellenza girone A, ore 15.30

BrescelloPiccardo-Vianese (0-3)

Colorno-Fidentina (0-1)

Agazzanese-ZolaPredosa

Borgo San Donnino-Salsomaggiore

Castelfranco-Gotico Garibaldina

Correggese-Terre di Castelli

Fabbrico-Arcetana

Real Formigine-Nibbiano&Valtidone

Sp.Scandiano-Rolo

Promozione girone A, ore 15.30

Pontenurese-Sannazzarese (1-1)

Alsenese-Terme Monticelli

Bobbiese-Vezzano

CarpanetoChero-Carignano

CastellanaFontana-Bagnolese

Fidenza-Boretto

FornovoMedesano-Montecchio

Luzzara-SorboloBiancazzurra

Masone-Bibbiano

Prima Categoria girone A, ore 15.30

Borgonovese-Vigolzone

Busseto-Ziano

San Secondo-Lugagnanese

Soragna-Sarmatese

Spes-Vigolo

Sporting Fiorenzuola-Junior Drago

Virtus Piacenza-Arquatese

Zibello-Noceto

Seconda Categoria girone A, ore 15.30

Podenzano-BobbioPerino (0-2)

Caorso-San Polo

Libertas-San Lazzaro

Pontolliese1907-GossolengoPittolo

RiverNiviano-Pianellese

Rottofreno-San Giuseppe

San Corrado-Pol.BF

Seconda Categoria girone B, ore 15.30

Fontevivo-Fulgor Fiorenzuola 2-0

CombiSalso-Fonta

Fontanellatese-ViaroleseSissa

Gattatico-San Polo Calcio

Salicetese-Levante

San Lorenzo-Cadeo

Torrile-Pro Villanova

Terza Categoria, ore 15.30

Alseno-Atletico Pontolliese

Bivio Volante-Podenzanese

Corte Calcio-Vernasca

Folgore-Primogenita

Gropparello-San Rocco

Pol.Samurai-San Filippo Neri

Travese-Omi Academy 0-0

Turris-Gerbido