Basket Serie A2, Assigeco a Orzinuovi: un match ricco di ex e gran fame di punti

Primi punti stagionali nel mirino per l’Assigeco Basket Piacenza, che dopo il trittico iniziale avaro di soddisfazioni prova a sbloccarsi oggi – domenica 13 ottobre – alle 18.00 a Orzinuovi contro il Gruppo Mascio in un match ricco di ex.

Nel mercoledì milanese contro l’Urania (sconfitta per 86-73) si sono visti alcuni buoni spunti per Piacenza, oltre al rientro di Federico Bonacini che sicuramente porterà in dote ai biancorossoblu fisicità e qualità.

Orzinuovi è allenata da Franco Ciani e in cabina di regia c’è Luca Vencato, ex al pari della guardia Gabe Devoe e del centro Tommaso Guariglia. Completano il quintetto base le ali Cosimo Costi (ex JuVi Cremona) e l’americano Jarvis Williams, già protagonista nel 2020/2021 con la Vanoli Cremona. Tante anche le “frecce” che partono dalla panchina tra cui Simone Pepe e il giovane Alessandro Bertini. Un match insidioso, ma che l’Assigeco vuole portare a casa per dar respiro alla propria classifica.