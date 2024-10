Superlega, la Gas Sales non vuole più fermarsi: a Cisterna per proseguire la corsa

È con lo spirito di uno scolaro attento – che dopo i due buoni voti ottenuti con Modena e Monza è convinto di meritare un bel nove in condotta – che la squadra di Andrea Anastasi scenderà oggi, domenica 13 ottobre, alle 18.00 sul campo di Cisterna per la terza giornata di Superlega.

Non si può ancora parlare di primo “test”, semmai di occasione per compiere un altro piccolo passo verso il raggiungimento di un gioco ottimale e di una definitiva identità di squadra. Una cosa l’abbiamo capita: questa Gas Sales sta lavorando sodo proprio su quegli aspetti che l’anno scorso le hanno impedito di raggiungere i propri altisonanti obiettivi, coesione e istinto killer su tutti.

Contro Modena e Monza, infatti, i tifosi hanno applaudito una Piacenza cinica e compatta, in grado di estrarre dalla manica l’asso giusto al momento giusto, che fossero gli ace di Romanò e Mandiraci, i primi tempi di Galassi o i muri di Simon.

Una squadra capace anche di andare sotto di parecchi punti, ma che nel momento del bisogno conosce la ricetta per rialzarsi, riacciuffando il set proprio quando i palloni iniziano a scottare. Insomma, un gruppo granitico e che – a dispetto dei tanti nuovi arrivi – sembra aver trovato i binari giusti sui quali macinare i futuri chilometri. Ecco allora che il match di oggi va inteso come una nuova opportunità per limare certe lacune (cambio palla e fasi di transizione in primis) al cospetto di un avversario da prendere con le pinze. Cisterna, infatti, ha un solo punto in classifica, ma dopo aver perso all’esordio contro Trento ha portato al tie break un’altra ottima formazione come Verona, con cui è stata avanti in due occasioni.

L’avversario

Dopo averli sfiorati la passata stagione, quest’anno Cisterna sembra avere le carte in regola per poter raggiungere l’obiettivo playoff.

Il roster pontino, il secondo più giovane del campionato, è stato in gran parte confermato, con nove giocatori “blindati” dalla passata stagione. Cinque, invece, i nuovi innesti. In regia c’è sempre Michele Baranowicz, alla sedicesima stagione in Superlega: al suo fianco Alessandro Fanizza, medaglia d’argento agli Europei Under 22. In diagonale ecco il fortissimo francese Faure, campione olimpico e miglior marcatore dello scorso campionato. Completa il reparto un’altra conferma: Michael Czerwinski, perno della nazionale austriaca.

Nel reparto schiacciatori i confermati Efe Bayram e Jordi Ramon sono affiancati da due novità: il venezuelano Willner Rivas e Yuga Tarumi, interessante martello giapponese al primo anno in Italia. Al centro sono stati confermati Daniele Mazzone e Nedeljkovic, mentre a completare il reparto è arrivato da Civitanova Enrico Diamantini e il 2008 Jacopo Tosti, Campione del Mondo Under 17 con l’Italia. La novità principale è nel reparto dei liberi: Cisterna punta su Domenico Pace che arriva da Trento e Alessandro Finauri, atleta nato e cresciuto proprio in territorio pontino, che dopo il primo anno in Superlega da schiacciatore offrirà il suo contributo alla squadra in seconda linea.

Romanò suona la carica

In casa biancorossa ci pensa Yuri Romanò, tra i più positivi in questo avvio e autore già di ben 6 ace. “Cisterna è una buona squadra con giocatori di ottima qualità e lo ha dimostrato sia contro Trento sia con Verona dove, a mio parere, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È una squadra difficile da affrontare e che non molla mai, ci attende una partita difficile anche perché negli ultimi tempi in casa loro non abbiamo fatto granché: la nostra volontà è quella di invertire questa tendenza e tornare a casa con punti importanti per classifica e morale”.