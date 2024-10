Due punti per spezzare l’incantesimo, due punti per iniziare davvero la stagione. Vincere domani sera, mercoledì 16 ottobre, al Palabanca contro Avellino diventa un imperativo categorico per l’Assigeco Basket Piacenza, che dopo quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro uscite di campionato deve a tutti i costi centrare il successo.