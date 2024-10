Eccellenza e Promozione sfidano il maltempo: Agazzanese al “Puppo”

Continua a piovere su tutta la provincia e a sfidare il maltempo sono rimasti solo i campionati di Eccellenza e Promozione.

Nella mattina di ieri, la delegazione provinciale ha deciso per la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare (anticipi compresi) di Seconda e Terza categoria. Nel primo pomeriggio, poi, il Crer si è in parte allineato prendendo la medesima decisione in rapporto a tutte le partite del campionato di Prima categoria. Salvo ulteriori comunicazioni nella mattinata odierna sono invece rimaste in programma le gare dell’ottava giornata d’Eccellenza e Promozione, per le quali, specie in relazione a quelle che dovrebbero disputarsi sui campi in erba, starà alla discrezionalità dell’arbitro il compito di dare o meno il fischio d’inizio.

In ogni caso ultima domenica con palla al centro alle ore 15.30. In Eccellenza, delle nostre tre portacolori l’unica ad avere l’appuntamento interno è l’Agazzanese, che per preservare il manto erboso del “Baldini” e visto il rinvio di Spes-Sarmatese ha dirottato il proprio impegno al cospetto della Fidentina sul sintetico del “Puppo”.

Divertimento assicurato come pure a Salso e sul sintetico del “Ballotta” di Fidenza, dove sono rispettivamente di scena la damigella Nibbiano&Valtidone ed il GoticoGaribaldina. Per somma di punti, il big match del giorno è senza dubbio quello in programma al “Francani” di Salso, dove la locale squadra di Apolloni, imbattuta e terza della classe, riceve la visita del team di mister Rastelli, un punto ed una posizione avanti nonché voglioso di superare a pieni voti questo severo banco di prova per legittimare la sua già più che gettonata candidatura al titolo.

In Promozione, rinviato l’anticipo Luzzara-Boretto (al pari di quello al piano superiore Real Formigine-Rolo), qui le nostre sei portacolori sono tutte attese da impegni casalinghi su campi in erba; possibile giocare? Si vedrà.

ECCELLENZA A

Real Formigine-Rolo

Agazzanese-Fidentina

Borgo San Donnino-Gotico Garibaldina

BrescelloPiccardo-Terre di Castelli

Castelfranco-Arcetana

Colorno-Correggese

Fabbrico-Zola Predosa

Salsomaggiore-Nibbiano&Valtidone

Sp.Scandiano-Vianese

Promozione A

Luzzara-Boretto

Alsenese-Bibbiano

Bobbiese-Terme Monticelli

CarpanetoChero-Sorbolo Biancazzurra

CastellanaFontana-Carignano

FornovoMedesano-Fidenza

Masone-Montecchio

Pontenurese-Vezzano

Sannazzarese-Bagnolese