Assigeco Basket, adesso o mai più: con Vigevano serve la prima vittoria in Serie A2

L’ora della verità. Non può più sbagliare l’Assigeco Basket Piacenza che, ancora a secco di punti dopo cinque giornate di Serie A2, deve a tuti i costi trovare la chiave per sbloccarsi. Oggi, domenica 20 ottobre alle 18.00, i biancorossoblu sono obbligati a vincere al cospetto di Vigevano.

Il tecnico dei piacentini Stefano Salieri è stato chiaro: “Questa volta – ha commentato – dovremo avere ancor più determinazione e convinzione per conquistare la vittoria. Non sarà una partita semplice, Vigevano è una squadra profonda che in casa ha un forte apporto dal proprio pubblico. Dobbiamo sbloccarci e mettere in campo quell’aggressività difensiva che fin qui abbiamo mostrato solo a tratti”.

I piacentini sono il fanalino di coda del girone unico della seconda serie e anche la peggior difesa (86,6 punti di media subiti a partita), ma nonostante le zero vittorie incamerate hanno sempre dimostrato grinta e gioco. Ora, però, servono assolutamente anche i risultati.