Ennesimo finale amaro per l’Assigeco: Vigevano vince una partita combattutissima

Una buona Assigeco esce sconfitta dalla trasferta di Vigevano, anche stavolta trafitta sul finale dopo quaranta minuti di buona intensità. La tripla di Serpilli regala il momentaneo +3 a poco più di un minuto dalla fine, ma arriva la pronta risposta dei padroni di casa che con Peroni e Stefanini si riportano avanti. Il tiro del potenziale pareggio è nelle mani di Bradford, ma la parabola si spegne sul ferro e per la sesta partita consecutiva l’Assigeco torna a Piacenza a mani vuote. I Lupi restano così sul fondo della classifica, sarà fondamentale recuperare le forze e reagire sul campo alla complicata situazione, magari già sabato prossimo nel match casalingo contro l’Apu Old Wild West Udine.

PRIMO QUARTO

Botta e risposta per due volte consecutive nel pitturato tra Rossi e Bonacini, seguito dalla prima tripla di serata di Stefanini. L’Assigeco replica, propiziando un parziale di 0-8 grazie a un gioco da tre punti di Filoni, una bomba di Grimes e due punti in contropiede di un Bradford ben imbeccato da Bartoli. Indemoniato Stefanini, che segna dieci punti in un amen per riportare avanti i pavesi sul 17-12, anche se dall’altra parte un positivo Bartoli con sette punti consecutivi firma il controsorpasso biancorossoblu. La tripla di tabella allo scadere di Leardini chiude il primo quarto: l’Assigeco insegue 21-19.

SECONDO QUARTO

Strautmanis non sbaglia il piazzato dalla media distanza, così come D’Almeida un tiro in avvitamento. Dopo il canestro da oltre l’arco di Peroni si segna pochissimo al PalaElachem: a sbloccare la situazione è una bomba di Bonacini seguita da due liberi di Filoni per il 26-26. Continua a regnare l’equilibrio con Bradford e di nuovo Stefanini sugli scudi, prima di quattro punti consecutivi di Oduro che mandano le due squadre negli spogliatoi sul 35-32.

TERZO QUARTO

Tripla di Filoni ad aprire la ripresa, poi Oduro e Grimes danno vita a un duello offensivo rispondendosi colpo su colpo prima di una bomba di Bradford, due punti di Jerkovic in contropiede e un canestro dal bersaglio grosso di Peroni per il 45-44. Arriva la veemente reazione dei biancorossoblu, che con Bartoli, Bradford e Grimes scappano avanti sul 45-52 stringendo benissimo le maglie in difesa. Sul finale del quarto si riportano sotto i ducali trascinati da Bradford e Peroni: i piacentini sono comunque avanti 51-56.

QUARTO QUARTO

L’inerzia della partita si sposta definitivamente verso Vigevano, che in neanche due minuti di gioco torna a condurre la partita grazie alla tripla di Galassi e alle conclusioni di Oduro, Stefanini e Leardini (60-58 al 33’). Bradford si costruisce un canestro da campione per il controsorpasso Assigeco, ma non è da meno Stefanini, che con cinque punti consecutivi riporta avanti Vigevano sul 65-61. Bradford e Querci rimettono sotto l’Assigeco, e la partita a poco più di un minuto falla fine è in assoluta parità sul 68-68. Serpilli segna un canestro pesantissimo da tre, non è da meno Peroni. A trenta secondi dalla fine Stefanini ne appoggia due in penetrazione, Piacenza manca il tiro del pareggio con Bradford e la partita si chiude per l’ennesima volta con un finale amaro. Vigevano vince 73-71.

DATI STATISTICI

Elachem Vigevano: Filippo Rossi 4 (2/3, 0/3), Gabriele Stefanini 26 (4/12, 4/8), Michele Peroni 14 (1/3, 4/8), Mihajlo Jerkovic 2 (1/2, 0/4), Prince Oduro 17 (8/13 da due); Celis Taflaj 0 (0/1, 0/2), Matteo Galassi 3 (1/4 da tre), Giacomo Leardini 5 (1/1, 1/2), Kristofers Strautmanis 2 (1/2 da due). Ne: Francesco Tedoldi, Leonardo Oggioni.

Allenatore: Lorenzo Pansa (assistenti: Lorenzo Bruni, Alessandro Susino).

UCC Assigeco Piacenza: Federico Bonacini 7 (2/4, 1/3), Desonta Bradford 17 (2/7, 4/6), Niccolò Filoni 8 (1/2, 1/4), Michele Serpilli 6 (1/2, 1/3), Nate Grimes 17 (6/12, 1/1); Saverio Bartoli 9 (2/4, 1/4), Lorenzo Querci 3 (0/2, 1/5), Ursulo D’Almeida 4 (2/3 da due), Omer Suljanovic 0. Ne: Umberto Manzo, Gianmarco Fiorillo.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Alejandro Manzo, Luca Ogliari).