Gas Sales Bluenergy, coach Anastasi: “Con Milano vorrei conferme e salto di qualità”

C’è attesa tra i tifosi biancorossi per la sfida di domenica 3 novembre che vedrà scendere in campo al PalabancaSport (con fischio d’inizio alle 16.00) Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, gara valida per la sesta giornata di andata di Superlega.

I biancorossi arrivano alla sfida con i galloni della capolista, cinque partite cinque vittorie di cui quattro da tre punti ed una, l’ultima giocata con Padova, da due punti. Allianz Milano fino ad ora ha collezionato due vittorie, in casa con Civitanova e in trasferta con Monza, mentre ha segnato il passo a Taranto al debutto in campionato e in casa con Trento e anche con Verona.

Milano che nella scorsa stagione ha di fatto chiuso la porta alla Gas Sales sia in Coppa Italia e sia nei Playoff scudetto. In Coppa Italia nei quarti di finale al PalabancaSport ha superato i biancorossi al tie break mentre nei playoff scudetto, con le due squadre sul due pari in fatto di partite, ha avuto la meglio in gara 5 sempre al Palabanca.

Per il tecnico di Piacenza, Andrea Anastasi, la sfida contro i meneghini rappresenta un’occasione per “trovare conferme e fare quel salto di qualità necessario per stare in alto in classifica. È questo quanto vorrei vedere nella gara con Milano. Una partita difficile, quella allenata da coach Piazza è una squadra forte ed equilibrata, complicata da affrontare perché è molto determinata e brava a restare sempre attaccata alla partita, difende tanto e non concede nulla agli avversari di turno”.