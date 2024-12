Mercoledì di campionato e coppa, big match in Promozione, Prima e Terza

Mercoledì di campionato e di gare di coppa per tante formazioni piacentine. Il programma si apre nel pomeriggio con il big match del Levoni dove il Gotico riceve la capolista Correggese. In Promozione grande attesa per il derby tra Pontenurese e Alsenese. In Seconda sfida salvezza tra Podenzano e GossoPittolo e in Terza sfida d’alta quota tra Samurai e Gropparello.

IL PROGRAMMA COMPLETO

ECCELLENZA

Arcetana-Terre di Castelli

Rolo-Fidentina

Borgo S. Donnino-Fabbrico

Gotico Garibaldina- Correggese (ore 15)

V. Castelfranco-Colorno

Real Formigine-Sporting Scandiano

COPPA ITALIA

Nibbiano-Vianese (al Bertocchi).

PROMOZIONE

Bobbiese-FornovoMedesano

Carignano-Montecchio

Pontenurese-Alsenese

Sannazzarese- Luzzara

Sorbolo-Bibbiano

T. Monticelli-Boretto

Vezzano-Fidenza.

PRIMA CATEGORIA

Arquatese- Noceto

J. Drago-Virtus Pc

Lugagnanese- Soragna

Sarmatese-Vigolzone (al Levoni)

Sp. Fiorenzuola-Zibello

Vigolo- Borgonovese

Ziano-Spes (a Borgonovo)

SECONDA CATEGORIA

Podenzano- GossoPittolo

S. Corrado-S.Lazzaro

TERZA CATEGORIA

Folgore-Travese

Samurai-Gropparello

At. Pontolliese-Vernasca (giovedì 20.30)

Omi-Primogenita (alle 15.30).