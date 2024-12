L’Assigeco vuole regalarsi un Natale più sereno, ad attenderla la Libertas

Un campo caldo, uno scontro diretto e un periodo non brillante, ma anche un impegno da capitalizzare per provare a dare una sterzata fin qui mai veramente arrivata a una stagione negativa. In A2 maschile, l’Assigeco è attesa da una serata importante al PalaMacchia di Livorno, dove stasera, domenica 22 dicembre, alle 20.30 sfiderà la Libertas.

I labronici, matricola promossa dalla B nazionale, sono terz’ultimi a quota 10 punti a braccetto con i pugliesi del Nardò, mentre Piacenza chiude la graduatoria con 6 punti. Archiviata l’ennesima beffa nel finale della stagione (match casalingo di sabato scorso contro Pesaro), la squadra di Manzo si prepara a un crocevia delicato ma dove serviranno i due punti per rimescolare le carte nella parte bassa della classifica e non creare un’ulteriore frattura dolorosa in ottica salvezza.