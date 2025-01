La Gas Sales lotta, ma è Modena a vincere per 3-2 l’amichevole al PalaPanini

Mentre oggi – sabato 25 gennaio – a Bologna i riflettori erano tutti sintonizzati sulle semifinali di Coppa Italia, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha affrontato Modena in un allenamento congiunto al PalaPanini, conclusosi con una vittoria dei padroni di casa al tie break. Nonostante un buon avvio, Piacenza ha ceduto nel quinto set, dopo aver avuto diverse occasioni per chiudere il match. Un buon test utile a oliare mentalità e gioco in vista dell’importante scontro diretto di domenica 2 febbraio al PalabancaSport contro Civitanova.

Gas Sales parte Bene

Piacenza ha preso subito il controllo del primo set, grazie a un buon servizio e una difesa solida. Con un vantaggio di 13-19, i biancorossi hanno dominato il parziale, chiudendo 25-17 grazie a un servizio incisivo di Simon che ha messo in difficoltà la ricezione di Modena.

Modena Reagisce

Nel secondo set, Modena è partita meglio, portandosi subito in vantaggio (5-1) e aumentando l’efficacia della battuta. Nonostante i tentativi di recupero, Piacenza ha subito un parziale di 13-7 e non è riuscita a risalire, con Modena che ha chiuso 25-21.

Ritorno di Piacenza

Nel terzo set, Piacenza ha reagito con forza, costruendo un buon vantaggio (7-14) grazie a difese e attacchi incisivi. Nonostante un recupero di Modena, Piacenza ha vinto il parziale 27-25 grazie a un ace decisivo di Maar.

Modena Torna a Dominare

Nel quarto set, Modena è tornata a farsi avanti, allungando 19-16 e mantenendo il controllo fino alla fine, chiudendo 25-21 con un muro decisivo su Gueye.

Tie Break: battaglia Fino all’Ultimo Punto

Nel tie break, Piacenza ha avuto diverse occasioni di chiudere il match, ma Modena ha annullato ogni match ball. Sul 18-17, un mani fuori ha consegnato la vittoria ai canarini (19-17).

Le Parole di Anastasi

“Ho visto un buon spirito in campo, è stato un allenamento positivo per mantenere il ritmo partita. Ho dato spazio a tutti e ho avuto buoni riscontri, anche se mi dispiace per il risultato finale. Sono soddisfatto di quanto visto”, ha dichiarato il tecnico Andrea Anastasi.

VALSA GROUP MODENA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2

(16-25, 25-20, 25-27, 25-21, 20-18)

Valsa Group Modena: Davyskiba 8, Sanguinetti 7, Ikhbayri 22, Gutierrez 21, Mati 11, De Cecco 2, Federici (L), Massari 4, Meijs 1, Gollini (L), Anzani 2. Ne: Stankovic, Buchegger, Rinaldi. All. Giuliani.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Simon 6, Brizard 2, Kovacevic 7, Galassi 2, Romanò 7, Maar 12, Scanferla (L), Ricci 6, Mandiraci 11, Bovolenta 13, Salsi 1, Andringa 7, Gueye 2, Loreti (L). All. Anastasi.

Valsa Group Modena: battute sbagliate 28, ace 5, muri punto 8, errori in attacco 6, attacco 56%, ricezione 45% (15% perfetta).

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 24, ace 7, muri punto 8, errori in attacco 8, attacco 54%, ricezione 37% (15% perfetta).