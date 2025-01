La Gas Sales apre al Giappone: “Con Kawano nuove ipotesi di scambio”

La Gas Sales Bluenergy accoglie Takuma Kawano, giovane opposto giapponese della Sundai Gakuen High School e membro della Nazionale Under 21, per uno stage di due mesi. Grazie alla collaborazione con la Japan Volleyball Association, il talento classe 2006 si allenerà con la squadra biancorossa, vivendo il volley italiano da vicino.

Il direttore sportivo Ninni De Nicolo sottolinea l’importanza dell’accordo, che potrebbe aprire nuove prospettive di scambio tra Europa e Giappone: “Potrebbe rivelarsi un preludio per il futuro, visto che tanti europei vanno in Giappone, e loro vengono qui, non si sa mai cosa possa succedere. Al momento si allena con noi come un giocatore della squadra a tutti gli effetti: parteciperà agli allenamenti, seguirà la squadra in trasferta e vivrà il quotidiano del gruppo. La barriera linguistica è una piccola sfida: non conosce bene l’inglese, quindi al momento ci affidiamo al traduttore, ma stiamo lavorando per facilitarne l’inserimento”.

Dopo l’esperienza in Italia, Kawano si unirà alla Waseda University con l’obiettivo di proseguire la sua crescita sportiva.