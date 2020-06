Besciamella e verdure nel debutto di “Pronto in tavola – Home edition”

“Pronto in tavola” torna con salsa besciamella e crostoni di verdure. Sono queste le prime ricette che verranno illustrate nella nuova edizione del format culinario di Telelibertà, in versione home edition a partire da stasera (25 giugno) alle ore 20.30 sul canale 98 del digitale terrestre.

“Si riparte puntando sulla semplicità e le basi della cucina”, spiega la chef Debora Saccardi, che ne approfitta per svelare alcune curiosità sulle preparazioni in programma in questa serata d’esordio: “In passato lo chef saucier, addetto alle salse, era uno dei componenti più importanti della brigata. Era necessario saper preparare bene le salse che potevano far pendere l’ago della bilancia sulla buona riuscita di un pranzo o di una cena, compresa per l’appunto la besciamella. Per quanto riguarda i tagli, invece, avete mai sentito parlare di brunoise o julienne? Sono tra i più fini, sottili e meticolosi da realizzare. Vedremo insieme come eseguirli al meglio”.

Ogni giovedì sera, Telelibertà trasmetterà dieci puntate di “Pronto in tavola – Home edition” con venti ricette totali. Si darà priorità alle materie prime della stagione e alle tecniche base della cucina.ù