“Nel Mirino” e la Terapia intensiva: focus con gli esperti dell’Ausl

La nuova puntata di “Nel Mirino” entrerà dritta nei reparti di terapia intensiva. Il format d’approfondimento di Telelibertà, in onda stasera alle ore 21 sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, sarà incentrato proprio sull’organizzazione (e trasformazione) delle aree critiche ospedaliere rispetto all’ondata del Covid. Gli ospiti, intervistati dal direttore dell’emittente Nicoletta Bracchi, saranno il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, il responsabile del dipartimento di terapia intensiva Massimo Nolli e il primario di pneumologia Cosimo Franco. A quest’ultimo, nei giorni scorsi, è stato affidato il nuovo reparto di terapia intensiva respiratoria inaugurato nell’ospedale di Piacenza: un intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare la potenziale seconda ondata di pandemia. Nella puntata su Telelibertà, poi, si darà spazio alle tematiche di maggiore attualità: prevenzione anti-Covid, gestione delle scuole, sintomi clinici e non solo. Le repliche di “Nel Mirino” sono in programma sabato alle ore 9 e 16.35 e domenica alle 17.10.

