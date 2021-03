Didattica a distanza, spazio al mondo della scuola stasera a Nel Mirino su Telelibertà

Didattica a distanza: consigli per l’uso. E’ l’argomento al centro della prossima puntata di Nel Mirino, il format d’approfondimento di Telelibertà in onda stasera alle ore 21 sul canale 98 del digitale terrestre. Tra le difficoltà dell’isolamento in casa e la necessità di garantire il distanziamento anti-Covid, anche gli studenti piacentini proseguono le lezioni online come previsto in zona rossa. Una realtà contraddistinta però da luci e ombre, quella dell’insegnamento virtuale: la nuova puntata di Nel Mirino, condotta come sempre dal direttore Nicoletta Bracchi, ne metterà a fuoco le varie sfaccettature, attraverso le voci delle docenti Rita Croci (in servizio al provveditorato scolastico) e Federica Perina di Pianello, la preside Adriana Santoro (istituto di San Nicolò), la collaboratrice della dirigenza scolastica del “Raineri Marcora” Alfreda Barbieri, il professor Pier Paolo Triani dell’università Cattolica, nonché la liceale Costanza De Poli in rappresentanza della consulta provinciale degli studenti.

Diversi gli ambiti da approfondire riguardo la didattica a distanza: dall’organizzazione degli istituti all’impatto sull’insegnamento, dallo svolgimento dei laboratori tecnici alla collaborazione con le famiglie. Le repliche saranno trasmesse sabato alle 9 e alle 17 e domenica alle 16.30, sempre su Telelibertà.