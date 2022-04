Liberazione, testimonianze del passato e voci di oggi: stasera su Telelibertà

Testimonianze del passato e voci di oggi. In occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista, Telelibertà propone uno speciale tv in onda stasera alle 20 sul canale 76 del digitale terrestre. Si parte con il racconto di Bruna Bongiorni, classe 1925, che ricorda il terrore dei bombardamenti: una cronaca diretta di fatti accaduti e rimasti incisi nella memoria. Poi l’internato militare Enrico Malacalza, che durante la seconda guerra mondiale fu catturato insieme ad altri soldati e rinchiuso dai tedeschi in un campo di concentramento in Polonia. E Giacomo Scaramuzza, che il conflitto l’ha vissuto come ufficiale degli alpini, partigiano in Valnure e brillante giornalista che contribuì a rifondare il quotidiano “Libertà” dopo il regime fascista.

Lo speciale di Telelibertà raccoglie anche i contenuti del cineclub “Cattivelli”. Le testimonianze sono anticipate dalle interviste ad alcuni giovani d’oggi, realizzate da Elisa Pagani: qual è il significato della Liberazione? Perché è ancora importante celebrarla?

REPLICHE – Le repliche sono in programma stasera alle 23.30 e domani alle 12.50, sempre sul canale 76 del digitale terrestre.