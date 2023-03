Strategie, crisi e soluzioni: il futuro del commercio stasera a “Nel mirino” su Telelibertà

Commercio, quali prospettive? Il sistema dei negozianti piacentini sarà al centro della prossima puntata di “Nel mirino”, il format d’approfondimento di Telelibertà condotto dal direttore Nicoletta Bracchi. Il focus sarà trasmesso stasera, alle 21, sul canale 76 del digitale terrestre. Tra gli ospiti, l’assessore al commercio Simone Fornasari, il direttore territoriale di Confcommercio Gianluca Barbieri, il direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli e la direttrice locale di Cna Enrica Gambazza.

Il rilancio del commercio sarà dunque il punto di confronto tra gli esperti, spaziando dagli eventi alla sicurezza, dalla Ztl ai parcheggi, senza dimenticare il mercato settimanale in centro storico. Il panorama dei negozianti è in continua trasformazione, e il sistema tra pubblico e privato deve muoversi nella stessa direzione: quali sono le strategie in atto? E quanto la crisi economica pesa sulle attività?

Le repliche di “Nel mirino” sono in programma sabato alle 9 e alle 16.40 e domenica alle 17.30, sempre sul canale 76 del digitale terrestre.