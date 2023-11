Gli assistenti vocali ormai in tutte le case. Come sfruttarli al meglio

Alexa è il nome dell’assistente vocale intelligente che alimenta dispositivi come gli altoparlanti intelligenti Echo, oltre a essere integrato in una varietà di dispositivi di terze parti. Lanciato per la prima volta nel 2014, Alexa è diventato uno degli assistenti vocali più diffusi e utilizzati al mondo. Il livello di personalizzazione dato dall’applicazione proprietaria è incredibile e vi basterà scaricarla sul vostro dispositivo (iOS o Android, è indifferente) per rendervene conto. Qual è, però, la strategia per utilizzarlo al meglio? Ecco cinque consigli per sfruttare quante più opzioni possibili del vostro assistente vocale.

1. Automatizzazione domestica

Collegando i vostri dispositivi smart home ad Alexa potrete sfruttare i comandi vocali per controllare ogni parte della vostra casa. Dalle luci ai termostati, passando per le telecamere di sicurezza e una miriade di altri dispositivi, potrete “avviare” la vostra routine giornaliera con un solo comando. Basterà un “buongiorno”!

2. Musica

Come detto, Alexa è un dispositivo marchiato Amazon e, come tale, ha a disposizione la vastissima libreria musicale della compagnia. In alternativa, se siete clienti di terze parti, potete anche pensare di collegare altri servizi di streaming di musica, podcast e audiolibri, come Spotify, Apple Music o Audible.

3. Appuntamenti e liste

È anche possibile utilizzare Alexa per aggiungere elementi a liste da voi create, come, banalmente, la lista della spesa o degli appuntamenti. Contemporaneamente, potrete anche impostare promemoria e timer, rendendo ancora più semplice la gestione e l’organizzazione della vostra quotidianità.

4. Notizie e approfondimenti Ad Alexa

Potete chiedere davvero di tutto, saprà sempre rispondervi nel modo più chiaro e celere possibile. Previsioni del tempo, notizie in tempo reale sull’Italia e sul mondo, risultati sportivi di qualsiasi tipologia, tutto è raggiungibile tramite semplici comandi vocali. Nell’App di Alexa potrete personalizzare le vostre preferenze, per ricevere gli aggiornamenti più pertinenti ai vostri interessi.

5. Terze parti

Come già detto per la musica, è possibile abilitare “skill” di terze parti in Alexa. Che cosa vuol dire? Che potrete attivare app aggiuntive che ne espandono le capacità e le permettono di ordinare il cibo direttamente a casa, prenotarvi un taxi o giocare a semplici giochi interattivi. Utilizzate l’app di Alexa e sbizzarritevi: le opzioni sono davvero tante!

di Marta Gravina