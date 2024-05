Netflix Games: genialata o flop?

Basta un abbonamento standard per avere a disposizione film, serie TV e… videogiochi!

Cos’è Netflix Games? Si tratta di un nuovo servizio di streaming di videogiochi incluso nell’abbonamento standard di Netflix. Offre una vasta libreria di giochi vario genere.

Un vantaggio chiave di Netflix Games è che i giochi sono completamente gratuiti per gli abbonati Netflix e sono privi di pubblicità. I giochi sono progettati per essere giocati con i controlli touch intuitivi dei dispositivi mobili, ma alcuni supportano anche l’uso di controller Bluetooth per un’esperienza più coinvolgente.

Un’altra caratteristica apprezzabile è la modalità offline, che consente di giocare ai giochi scaricati anche senza connessione internet. Inoltre, il progresso del gioco viene automaticamente salvato, consentendo di riprendere da dove si è lasciato.

Netflix Games offre anche la possibilità di creare profili separati per ogni membro della famiglia, in modo che ognuno possa avere il proprio salvataggio e progressi di gioco personalizzati.

Per accedere a Netflix Games, dunque, è sufficiente avere un abbonamento Netflix attivo e scaricare l’app Netflix sul proprio dispositivo. Una volta all’interno dell’app, basta accedere al proprio account, selezionare la scheda “Giochi” e sfogliare la libreria per trovare il gioco desiderato. Si tratta, dunque, di un’iniziativa molto interessante e che nel corso del tempo si è sempre di più consolidata, portando Netflix a varcare il confine di un singolo settore, proponendo una crossover decisamente interessante. Tra i giochi presenti vanno sicuramente segnalati:

⦁ This War of Mine: The Little Ones

⦁ Star Wars: Knights of the Old Republic

⦁ Stranger Things: The Upside Down

⦁ GTA: San Andreas

di Francesco Messina