Alziamo il volume dell’estate con uno speaker Bluetooth

La musica è un’ immancabile protagonista dell’estate che movimenta le nostre cene e serate con gli amici. Ecco come averla sempre a portata di mano!

La musica è da sempre un elemento essenziale nei momenti di convivialità. Dai festeggiamenti in spiaggia con gli amici alle cene sotto le stelle, la musica arricchisce le nostre esperienze con emozioni intense. Se un tempo le casse acustiche erano dispositivi ingombranti e costosi, oggi esistono soluzioni compatte, economiche e soprattutto intelligenti, che ci permettono di portare la magia della musica ovunque. Stiamo parlando degli speaker Bluetooth, casse acustiche che possono essere facilmente trasportate in una borsa e si connettono a smartphone e PC, permettendoci di ascoltare le nostre canzoni preferite per tutta l’estate. Ovviamente, in commercio esistono molti modelli diversi, ecco quindi alcuni consigli utili per gli acquisti.

Poca spesa, tanta resa. Il primo modello che vi consigliamo di tenere d’occhio è Anker Soundcore 2 perché offre un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Grazie ai 12W di potenza e al design BassUp per valorizzare i bassi, è perfetto per le piccole feste e serate tra amici. Inoltre, è protetto da pioggia e schizzi d’acqua. La parte più interessante è però la batteria che riesce a offrire ben 24 ore di musica non-stop. Se siete interessati, potrete acquistarlo a meno di 40 euro direttamente da qui.

La musica in tasca. Per chi ama viaggiare leggero, Sony SRS-XB13 farà al caso vostro. Questa piccola cassa pesa solo 350 grammi, ma può erogare una potenza di ben 5W e una qualità del suono sopra la media grazie alla tecnologia EXTRA BASS, uno speaker full-range e un passive radiator. Dulcis in fundo, questo capolavoro di ingegneria firmato Sony offre protezione da polvere e acqua e un’autonomia di ben 16 ore, molto più di tanti competitor più pesanti e ingombranti. Per meno di 30 euro, è una ottima soluzione.

Qualità assoluta. Chiudiamo la lista con un prodotto adatto a chi cerca la qualità estrema. JBL Charge 5 è un prodotto che offre una potenza di ben 40W, nonostante un peso di poco più di 960 grammi. Il design è stato curato per fornire un suono pieno e cristallino. Inoltre, si tratta di un prodotto intelligente, in grado di bilanciare in modo automatico il suono a seconda delle necessità e di connettersi a numerosi servizi come Spotify Connect, AirPlay e Alexa. Con le sue 20 ore di autonomia e la protezione contro acqua e polvere, non lascerà un attimo di silenzio alla vostra estate. Se volete godervi la musica riprodotta da questo mostro, potete cliccare qui, ma il prezzo vi avvertiamo è importante!

di Alberto Bacchin