Guida elettrica senza compromessi: ecco la Skoda Elroq

Un suv elettrico compatto pronto a conquistare il mercato

Skoda entra nel segmento dei SUV elettrici compatti con la nuovissima Elroq, un modello che si distingue per il design moderno, l’autonomia elevata e la tecnologia all’avanguardia. Per saperne davvero tutto, vi rimandiamo all’articolo dedicato dei ragazzi di tuttotek.it.

Basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la Elroq sfoggia un design filante e aerodinamico, in linea con il nuovo linguaggio di design “Modern Solid” del marchio ceco. Il frontale è caratterizzato dal Tech-Deck Face, che integra i sensori e sostituisce la classica calandra, mentre i sottili fari a LED e la striscia luminosa conferiscono un look distintivo e futuristico. L’aerodinamica curata, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26, contribuisce all’efficienza del veicolo e all’aumento dell’autonomia.

L’abitacolo della Elroq è spazioso e confortevole, offrendo un ambiente “caratterizzato da semplicità, spazio e linee chiare”. I materiali utilizzati sono ecosostenibili, con tessuti di rivestimento in fibra Recytitan realizzati per il 78% da PET riciclato. La tecnologia non manca, con un display da 5 pollici per i dati di guida, un head-up display opzionale e un sistema di infotainment con schermo da 13 pollici. Un’interessante novità è il codice QR nel vano bagagli che, scansionato, fornisce informazioni sugli equipaggiamenti e sulle funzioni del veicolo, oltre a tutorial video. Il bagagliaio è capiente, con una capacità che varia da 470 a 1.580 litri.

La Skoda Elroq è disponibile in quattro varianti di batteria e trazione, con potenze da 125 kW a 220 kW e un’autonomia massima di oltre 560 km (WLTP) per le versioni 85 e 85x. Tutte le varianti possono essere ricaricate dal 10 all’80% in 28 minuti con una potenza massima di 175 kW.

Con il suo design distintivo, le sue prestazioni elevate, la sua ampia autonomia e il suo prezzo competitivo, la Skoda Elroq si candida come il nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici compatti. Che siate alla ricerca di un mezzo di trasporto per la città o per viaggi più lunghi, la Elroq offre una soluzione versatile, pratica e attenta all’ambiente. La Skoda Elroq è attesa sul mercato nel corso del 2025. I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma dovrebbero essere in linea con i concorrenti del segmento.

di Marta Gravina