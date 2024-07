Fiat svela la nuova Grande Panda: un’evoluzione iconica per il futuro

Forme più squadrate, tecnologia all’avanguardia e motorizzazioni elettriche e ibride, ecco finalmente svelata la nuova Fiat Grande Panda

Nel giorno del 125esimo anniversario del marchio, Fiat presenta in anteprima mondiale la nuova generazione della Grande Panda, un’evoluzione dell’iconica citycar italiana pronta a conquistare il pubblico con il suo design rinnovato. La nuova Grande Panda rappresenta solo l’inizio della gamma di modelli che l’azienda torinese lancerà nei prossimi anni. La nuova Grande Panda si ispira alla prima generazione disegnata da Giorgetto Giugiaro nel 1976, pur presentando una carrozzeria moderna e dinamica. Con una lunghezza di 3,99 metri e una larghezza di 1,76 metri, la Grande Panda è significativamente più grande della precedente Panda (3,68 metri di lunghezza e 1,66 metri di larghezza), ma leggermente più bassa (1,57 metri rispetto a 1,61 metri). Queste dimensioni maggiori consentono una maggiore abitabilità interna, mantenendo comunque la compattezza che ha reso famosa la Panda. La nuova Grande Panda mantiene le forme squadrate e robuste che l’hanno resa celebre, strizzando l’occhio alla Panda degli anni ’80 con elementi come i fari anteriori a LED Pixel e il montante C con logo Fiat. La capacità del bagagliaio è di 361 litri, a cui si aggiungono 13 litri nei vani portaoggetti, offrendo un’ottima praticità per i viaggi quotidiani e le gite fuori porta.

La novità principale della Grande Panda risiede nella sua piattaforma multienergia Smart Car di Stellantis. Questa architettura innovativa permette di produrre, sulla stessa linea, versioni a benzina e versioni elettriche, offrendo una flessibilità senza precedenti. Derivata dalla Common Modular Platform (CMP), progettata in collaborazione con PSA e Dongfeng Motor, la piattaforma Smart Car ha già debuttato con successo sulla Citroën e-C3 e sarà utilizzata anche per altri modelli del gruppo Stellantis.

Venendo all’interno della Grande Panda troviamo una plancia moderna con quadro strumenti digitale da 10 pollici e sistema di infotainment da 10,25 pollici. I materiali utilizzati sono sostenibili e la consolle centrale offre un caricatore a induzione per smartphone. La nuova Fiat Grande Panda abbraccia la mobilità del futuro con due nuove motorizzazioni: elettrica e ibrida. La versione elettrica vanta un motore da 83 kW alimentato da una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 300 km. La ricarica rapida permette di recuperare l’80% dell’autonomia in soli 26 minuti. Per chi cerca una soluzione più tradizionale, la versione ibrida combina un motore 1.2 tre cilindri con un cambio robotizzato doppia frizione a sei rapporti, offrendo consumi ridotti e un’esperienza di guida piacevole.

La nuova Fiat Grande Panda è un’evoluzione che rappresenta un salto nel futuro, mantenendo viva l’essenza di un’icona che ha fatto la storia dell’automobilismo. Un’auto perfetta per chi cerca una soluzione di mobilità pratica, accessibile e sostenibile, senza rinunciare allo stile e al comfort tipici del marchio Fiat.

Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato su tuttotek.it.

di Lorenzo Apuzzo