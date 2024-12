5 regali last minute a meno di 20 euro

Siete agli sgoccioli per gli ultimi regali e non sapete più dove andare a parare? Ecco 5 idee semplici ed economiche!

Ultimo articolo dedicato allo shopping natalizio. Dato che manca pochissimo al giorno fatidico, abbiamo pensato che qualcuno potesse aver bisogno di qualche consiglio per gli ultimi regali. Vi daremo ovviamente qualche idea in chiave tech, ma non solo. Quindi, ritardatari, questa guida è per tutti voi!

Giochi da tavolo. Un bel gioco da tavolo è un ottimo modo per passare una serata in famiglia o tra amici! Anche se negli ultimi anni sono stati un po’ messi da parte a favore di TV e videogiochi, vale la pena riscoprire questa forma di intrattenimento che unisce e diverte. Sebbene molti giochi da tavolo abbiano prezzi medi tra i 30 e i 40 euro, ci sono opzioni molto divertenti a meno di 20 euro, come Exploding Kittens, Bang! o Little Secret. Regalate un gioco e regalate momenti di allegria condivisa!

Caricatore Wireless. Molti smartphone moderni supportano una funzionalità utilissima, ma spesso poco conosciuta: la ricarica wireless. Questo sistema permette di ricaricare il telefono senza utilizzare cavi, un’opzione pratica soprattutto in ufficio, dove si risponde spesso a telefonate e staccare e riattaccare il cavo può diventare scomodo. Un buon caricatore wireless si trova facilmente a circa 15 euro: basta assicurarsi che il modello scelto sia compatibile con il dispositivo del destinatario.

Cuscino Lombare. Per chi trascorre molte ore seduto, sia in auto che in ufficio, un cuscino lombare può fare la differenza. Questo supporto aiuta a migliorare la postura, prevenendo dolori alla schiena e favorendo una vita più sana. Scegliete un modello in memory foam, traspirante e facile da lavare, come questo: è un regalo utile e pratico che non passerà inosservato.

Bollitore elettrico. Un bollitore elettrico è un must per gli amanti di tè, tisane e bevande calde in generale. Questo piccolo elettrodomestico è perfetto anche in ufficio, dove non sempre si ha accesso a una cucina. In più, può essere usato per preparare snack come noodle istantanei, rendendolo un regalo versatile e originale. Si trovano molti modelli di buona qualità a meno di 20 euro

Smart Speaker. Per una casa moderna e connessa, uno smart speaker è una scelta perfetta. Modelli economici come l’Echo Pop offrono tutte le funzionalità principali: possono riprodurre musica tramite comandi vocali, rispondere a domande e controllare dispositivi smart. Un regalo hi-tech che stupirà senza superare il budget!

di Alberto Bacchin